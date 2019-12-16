إغلاق الرياض بوليفارد وونترلاند 3 أيام

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه إغلاق منطقة الرياض بوليفارد وونتر وندرلاند لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم 19 ديسمبر الجاري، بسبب الصيانة والتطوير.
ووعدت الهيئة بأن تعود هذه الأماكن بحُلة جديدة لقضاء المزيد من الأوقات الممتعة، مقدمة المزيد من الوعود بمفاجآت كبيرة عند إعادة افتتاح هذه المناطق من جديد بعد المدة المحددة يوم 22 ديسمبر 2019.
من جهة أخرى دعت الهيئة المواطنين إلى حضور فعالية ميدل بيست الكبيرة التي سوف تُقام في فترة إغلاق الرياض بوليفارد وونتر وندرلاند..، وأكدت أن الرابط الرسمي لموسم الرياض يتيح حجز تذاكر الفعاليات.
والجدير بالذكر أن الهيئة قد أعلنت منذ قليل عن إغلاق صحاري بيست بسبب الأحوال الجوية والتي من المنتظر أن يتم افتتاحها غدًا في نفس الموعد للمواطنين في حالة كانت الحالة الجوية تسمح بذلك.
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