︎ : . أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أمس الأحد تحذيرا أمنيا عالي المستوى خاصا بـ icloud ” أبل” لنسخ نظام مايكروسوفت. وأوضح المركز على حسابه في “تويتر” أن شركة أبل أصدرت تحديثات لمعالجة عدة ثغرات في بعض منتجاتها، وأن التهديد يتعلق بترقية الصلاحيات وتنفيذ برامج خبيثة والكشف والإفصاح عن بيانات المستخدمين، موصياً بتحديث المنتجات المتأثرة من المتجر الرسمي لمايكروسوفت.





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كانت هذه تفاصيل خبر “الأمن السيبراني” يصدر تحذيراً عالي المستوى من ثغرات في iCloud ويدعو إلى التحديث فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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