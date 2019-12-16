توضيح بشأن إتمام الصفقات المالية لأسهم أرامكو

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أوضحت السوق المالية تداول معنى المدة الزمنية لتسوية الصفقات T + 2، كما أجابت عن تساؤل بشأن إتمام الصفقات المالية لأسهم أرامكو.

وقالت تداول ردًّا على استفسار بشأن موعد إتمام صفقات الأموال المالية بعد تنفيذ صفقة ضمن أسهم أرامكو: إن صفقات الأوراق المالية بجميع فئاتها تكتمل بعد يومي عمل من تنفيذ الصفقة، حيث سيتمكن البائع من التحويل للحساب الجاري بعد إتمام عملية التسوية.

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ولفتت أرامكو إلى أن أهداف تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية ليومي عمل تهدف إلى رفع مستوى حماية أصول المستثمرين وإتاحة مجال للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء إن وجدت، وأيضًا موائمة السوق المالية السعودية مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية؛ مما يزيد من فرص إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية.

وأيضًا تطوير البيئة الاستثمارية لتحفيز الاستثمار المؤسساتي مع مراعاة الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.

أما المقصود بالتسوية، فهو يعني تسوية الورقة المالية نقل الورقة المالية المنفذة صفقاتها من المحفظة الاستثمارية للبائع إلى المحفظة الاستثمارية للمشتري..، كما يُقصد بالتسوية النقدية نقل ثمن الورقة المالية المنفذة صفقاتها من الحساب الاستثماري للمشتري إلى الحساب الاستثماري للبائع لدى أعضاء السوق.

وفي شأن المدة الزمنية الجديدة للتسوية T + 2 فقالت تداول: إنه يقصد بتسوية الـ T+2 الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

