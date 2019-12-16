وفد أممي يناقش التقييم النهائي لاعتماد الطائف مدينة صحية عالمية

تابع وفد من منظمة الصحة العالمية برئاسة الخبيرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط الدكتورة سمر الفقي، اليوم الأحد، التقييم النهائي لاعتماد الطائف كمدينة صحية عالمية.

وضم وفد المنظمة، إلى جانب الدكتورة سمر الفقي، كلًا من المشرف العام لبرنامج المدن الصحية الدكتور محمد خاشقجي، ومستشار وزارة الصحة العمانية الدكتور نزار الفكي، وفريق البرنامج بالمملكة؛ لمتابعة ومناقشة معايير اعتماد الطائف كمدينة صحية.

واستهل الوفد جولته بلقاء محافظ الطائف، رئيس اللجنة العامة لبرنامج المدن الصحية، سعد بن مقبل الميموني، الذي لفت إلى أن اعتماد الطائف كمدينة صحية سيتحقق بتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وبصورة تكاملية بين مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، وبهمة وعزيمة أبناء وبنات المحافظة، مؤكدًا حرص الجميع على جعل الطائف مدينة صحية ومثالًا للمدن الصحية بما يقدمه أبناؤها.

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وعقب هذا اللقاء، قام وفد «الصحة العالمية» بجملة زيارات، بدأت بمقر برنامج المدن الصحية في المحافظة، ثم مدرسة ابن قدامة المتوسطة، التي اطلع فيها الوفد على المبادرات والبرامج التطويرية التي نفذت للطلاب والطالبات وأسرهم. وشملت زيارات الوفد أيضًا مبنى أمانة الطائف لمتابعة مناقشة المعايير التي من شأنها تنصيب الطائف ضمن المدن الصحية عالميًا.

وناقش الوفد، البرامج التطويرية والخطط التنموية والفعاليات والمبادرات التي تضطلع بها الأمانة، وإدارة التعليم ومراكز الأحياء، في حين حظيت مبادرة «مدينتي أجمل» التي نفذتها مؤخرًا «جمعية فتاة ثقيف» باهتمام كبير من الوفد، وقد التقى الضيوف مسؤولي الجمعية، واستمعوا إلى شرحٍ وافٍ عن أهم المبادرات التي تعكف الجمعية على إعدادها أو تنفيذها في الوقت الحالي.

واستكمل الوفد برنامج زياراته بجولة في منطقة سوق البلد التاريخية، التي احتضنت فعاليات خاصة بهذه المناسبة، أهمها عرض أهم إنجازات الفرق التطوعية والبرامج التوعوية الرامية لتحقيق الهدف الرئيس، المتمثل في تنصيب الطائف مدينة صحية.