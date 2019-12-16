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أكثر من 150 ألف زائر لمعرض كتاب #جدة
وسط تنافس 400 دار نشر ومشاركة 40 دولة
متابعات الخليج 365 - واس
سجّل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة حضوراً جيداً من الزوار منذ انطلاقته حتى مساء أمس، إذ بلغ عددهم 156143 زائراً ، مواطنين ومقيمين، من داخل المملكة وخارجها.
واستطاع المعرض نيل اهتمام المثقفين عموماً أو أولئك المهتمين بالثقافة والعلوم والمعرفة، وسط تنافس 400 دار نشر، إذ عمدت هذه الدور المشاركة من 40 دولة، لعرض إصداراتها المتنوعة ومن شتى أوعية المعرفة، بطرق تستهوي القراء، وتتناغم مع ذوائقهم وميولهم، لتزاحم بذلك عناوين الكتب على قوائمهم.
واستطاع المعرض أن يجذب زواره عبر 350 عنواناً في شتى أوعية المعرفة، فيما لا تزال منصات توقيع الكتب تستقبل المؤلفين والمؤلفات يومياً، الذين حرصوا على أن يكونوا ضمن 200 مؤلف ومؤلفة نالوا الترخيص اللازم لذلك من إدارة المعرض قبيل انطلاق المعرض، في حين يتواصل البرنامج الثقافي المتضمن 50 فعالية متنوعة.
بدوره مازال المعرض مستمراً في دعمه لمؤلفين السعوديين من خلال جناح المؤلفين، ليقدموا فيه مؤلفاتهم التي تعذر عليهم الاتفاق مع دار نشر لتتبنى مؤلفاتهم خلال فعاليات المعرض، الأمر الذي أخذته وزارة الثقافة على عاتقها ممثلة في إدارة المعرض، في إطار دعمها للثقافة والمثقفين، إذ قدمت لهم فرصة عرض مؤلفاتهم وتسويقها من خلال هذا الجناح، الذي يحظى بتوافد الزوار بمختلف اهتماماتهم وشرائحهم.
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