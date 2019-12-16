أمير الحدود الشمالية يوجه بالقبض على مواطن أساء  للقيم الدينية والآداب العامة

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جدة - خالد شويل - واس (عرعر) وجه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المختصة في المنطقة بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف بسبب إساءته للقيم الدينية والآداب العامة، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وما تضمن محتواه مساسًا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها. وجه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المختصة في المنطقة بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف بسبب إساءته للقيم الدينية والآداب العامة، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وما تضمن محتواه مساسًا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها. كما وجه باستكمال الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.



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