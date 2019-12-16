شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الشرقية: لا تعليق للدراسة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، على عدم صدور توجيه بتعليق شامل للدراسة اليوم الاثنين. وأوضح الباحص أن الأمر متروك لقادة المدارس بالتنسيق مع مكاتب التعليم، ففي حالة تطلب الأمر تعليق الدراسة، يتم إشعار أولياء الأمور عن طريق المدرسة نفسها.

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