شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..منظر خلاب لناطحات السحاب في الرياض تعانق الضباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت مجموعة من الصور ناطحات السحاب في الرياض، وهي تعانق الضباب، مُشكلة منظرا خلابا للعاصمة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيها متقدما بخصوص حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بالرياض. وأوضح التنبيه أن الرياض ستشهد عواصفًا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وتساقط البرد والسيول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..منظر خلاب لناطحات السحاب في الرياض تعانق الضباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.