شاهد.. تساقط الثلوج على جبل اللوز وبعض المواقع في تبوك

︎ : . أظهرت مقاطع فيديو متداولة، تساقط الثلج على جبل اللوز وبعض المواقع في مدينة تبوك. وبدا في المقاطع تساقط البرد بكثافة على جبل اللوز، فيما حرص عدد من الأشخاص على تصوير تلك اللحظات والاستمتاع بالأجواء.





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