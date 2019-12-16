بالصور.. أطفال يجلسون ويداعبون شِبلًا في مهرجان التسويق بشرائع مكة

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كشفت عدد من الصور، أطفال وأحداث يجلسون مع شبل الأسد ويأخذون الصور معه بمقابل مالي، في مهرجان التسويق بشرائع مكة المكرمة.

وأوضحت الصور، الأطفال وهو يذهبون إلى ركن الحيوانات المفترسة، إذ يوجد هناك طفل يجلس على أحد الكراسي ويستقبل الأطفال الآخرين للجلوس والتصوير مع الشبل.

واستنكر البعض قيام الأطفال بهذا الفعل..، والسماح بوجود شبل داخل المهرجان، خوفًا عليهم من التعرض لأذى منهم.

