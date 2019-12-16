︎ :
.
كشفت عدد من الصور، أطفال وأحداث يجلسون مع شبل الأسد ويأخذون الصور معه بمقابل مالي، في مهرجان التسويق بشرائع مكة المكرمة.
وأوضحت الصور، الأطفال وهو يذهبون إلى ركن الحيوانات المفترسة، إذ يوجد هناك طفل يجلس على أحد الكراسي ويستقبل الأطفال الآخرين للجلوس والتصوير مع الشبل.
واستنكر البعض قيام الأطفال بهذا الفعل..، والسماح بوجود شبل داخل المهرجان، خوفًا عليهم من التعرض لأذى منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أطفال يجلسون ويداعبون شِبلًا في مهرجان التسويق بشرائع مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.