فيديو.. تحية بطل العالم “جوشوا” لولي العهد بعد فوزه في نزال الدرعية التاريخي

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بعد فوزه على الأمريكي أندي رويز في نزال “الدرعية” التاريخي بالرياض، وجّه ملاكم الوزن الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا تحية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأظهر مقطع فيديو لحظات من إعلان فوز جوشوا بالنقاط في النزال التاريخي..، وهو يرفع قبضة يده موجهاً تحية للأمير محمد بن سلمان الذي كان يتابع النزال، ليرد عليه ولي العهد التحية.

يُذكر أن جوشوا قدّم مباراة مميزة تفوق فيها بعدد النقاط 118-110 من قبل حكمين اثنين و119-109 من قبل الحكم الثالث، ليحسم المباراة لصالحه.