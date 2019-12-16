“أرغب بتزويج ابنتي لعريس غير مضغوط”.. رد فعل إماراتي مع زوج ابنته بعدما علم أنه مقترض لإقامة حفل الزواج

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أقام إماراتي حفل زواج ابنته في منزله ورفض أن يتكلف العريس نفقات إقامة الحفل في فندق، خاصة أنه كان سيحصل على قرض من البنك، معبرا عن سعادته بهذا الاختيار.

وروى والد العروس بن مهاه المزروعي، أن العريس سأله عن المكان الذي يفضله لإقامة حفل الزواج وفي أي فندق، فرد عليه بالاستفسار عن التكلفة المالية المرصودة، وهل سيحصل على قرض بنكي، فرد العريس بالإيجاب.

وعندها أخبر الأب العريس بأن يعيد القرض للبنك وأن يقيم الحفل ببيت العروس، وبالسؤال عن السبب قال إنه يرغب في تزويج ابنته لعريس غير مضغوط بالحياة وبدون قروض وكثير الابتسام.