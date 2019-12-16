قرر مديرو مكاتب التعليم في الخبر ورأس تنورة والظهران وغرب وشرق الدمام بالمنطقة الشرقية اليوم الأحد، تعليق الدراسة غدًا الإثنين، للطلاب والطالبات، بسبب الأمطار الغزيرة.
جاء قرار تعليق الدراسة والذي لا يشمل المعلمين والمعلمات، ليوم غدٍ الإثنين، بناءً على تقارير هيئة الأرصاد ونظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات في جميع المدارس مع أهمية وجود جميع منسوبي المدرسة؛ لاستكمال أعمال الاستعداد للاختبارات النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة في الخُبر ورأس تنورة والظهران وغرب وشرق الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.