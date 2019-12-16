تعليق الدراسة في الخُبر ورأس تنورة والظهران وغرب وشرق الدمام

قرر مديرو مكاتب التعليم في الخبر ورأس تنورة والظهران وغرب وشرق الدمام بالمنطقة الشرقية اليوم الأحد، تعليق الدراسة غدًا الإثنين، للطلاب والطالبات، بسبب الأمطار الغزيرة.

جاء قرار تعليق الدراسة والذي لا يشمل المعلمين والمعلمات، ليوم غدٍ الإثنين، بناءً على تقارير هيئة الأرصاد ونظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات في جميع المدارس مع أهمية وجود جميع منسوبي المدرسة؛ لاستكمال أعمال الاستعداد للاختبارات النهائية.