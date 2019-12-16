متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز: عملية دخول الإبل جرت بسلاسة

قال المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان الماضي، إن نادي الإبل نجح في إدارته لأول أيام المهرجان، مُشيرًا إلى أن عملية الدخول تمت بسلاسة، وسط تعاون من المشاركين والملاك، دون حدوث أي مشكلات تُذكر.

وأضاف فوزان الماضي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقده اليوم الأحد في مقر المهرجان: نادي الإبل دائمًا ما يبذل أقصى جهوده لإنجاح المهرجان، من خلال مئات الموظفين، والترتيبات الدقيقة التي تسبق الحدث بفترات كبيرة، مشيرًا إلى أنَّ النادي بدأ الاستعداد للمهرجان من نهاية المهرجان الماضي.

وأوضح أنه سيُعقد مؤتمر صحفي يومي للتواصل مع وسائل الإعلام، واستعراض بعض الحالات والأحداث، والرد على الشائعات التي قد تنتشر بسبب سوء الفهم الذي يؤدي أحيانًا لانتشار معلومات غير صحيحة.

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وأشار إلى أن أول يوم دخول كان يوم الجمعة، وشهد دخول فئة الفحل وإنتاجه لون الحمر، موضحًا أن عدد المسجلين كان ٢٨، في حين سجلت المشاركات الفعلية ١٨ فقط، حيث استبعد ٨ وقبل ٧، منها ٥ للحصول على الجوائز، و٢ احتياطي لأي استبعاد يحدث.

وأشار إلى أنَّ المخالفات كانت محدودة، مخالفة وشم واحدة وأخرى للسن، ومخالفة واحدة للتشبيل، موضحًا أنه بعد انتهاء العرض تم تسليمها لأصحابها.

وقال الماضي: تم اليوم الأحد دخول فئة الفحل الشعر، وعدد المسجلين كان ٢٦، في حين سجلت المشاركات الفعلية ٢٠ فقط، وتم استبعاد ١٣ وقبول ٧، ولم تسجل مخالفات سوى مخالفة واحدة في وشم ومخالفتين في السن وواحدة فقط في اللون، إلى جانب استبعاد حالة واحدة بتقرير طبي من وزارة الزراعة والبيئة، داعيًا المشاركين إلى توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بأمراض معدية، كانت الجهات المختصة، خاصة وزارة البيئة والزراعة والمياه، قد عملت باهتمام على تطبيق كل ما من شأنه ضمان سلامة الجميع.