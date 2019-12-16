«هدف» يعلن عن برنامج تدريبي لخريجي الجامعات.. بمكافأة 3 آلاف ريال شهريًا

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأحد، عن برنامج تدريبي لمدة تتراوح بين 3ـ 6 شهورـ بمكافأة 3 آلاف ريال شهريًا.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال «هدف»: نقدم لكم برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في المؤسسات، ومنشآت القطاع الخاص لمدة تتراوح بين 3- 6 أشهر، ومكافأة قدرها 3 آلاف ريال شهريًا.

ولفت «هدف»، إلى أن برنامج «تدريب على رأس العمل»، موجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، مستهدفًا تدريبيهم في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل.

وأشار «هدف» إلى أن شروط البرنامج أن يكون المتقدم: سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل لمدة 6 شهور من تقديمه للبرنامج، ولا يكون قد استفاد من البرنامج مسبقًا، أو يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

ولفت «هدف» إلى أن التقديم من خلال الرابط: https://taqat.sa/tamheer