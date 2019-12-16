بالصور.. استكمال مشروعي الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمكة

تعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على استكمال مشروعي الطريقين الدائريين الثاني والثالث في مكة المكرمة ضمن مشروع إعمار مكة المكرمة.

يأتي ذلك وفق توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ودعم ومتابعة نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.

وتضمن المشروعان أعمالًا ميدانية تتمثل في تنفيذ التقاطعات، وإنشاء الجسور والخدمات المرافقة للطرق؛ حيث أنهت الهيئة ثلاثة من التقاطعات الواقعة على الطريق الدائري الثاني الضلع الغربي في مرحلتها الأولى، وهي تقاطعات الكعكية- جرهم- الطندباوي، وتحويلها إلى تقاطعات حرة الحركة، والانتهاء من العمل، وجارٍ إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع الذي بلغت مدته 15 شهرًا.

وتمثلت المرحلة الثانية في تنفيذ تقاطع البيبان الذي يشمل العمل من بعد نفق السليمانية في الطريق الدائري الثاني مرورًا بتقاطع المدينة المنورة وتقاطع شارع المنصور، وصولًا إلى شارع حسين عرب؛ وذلك بتنفيذ خمسة جسور خرسانية. وتم الانتهاء من الأعمال التحضيرية، وجارٍ حاليًّا حفر وصب بعض قواعد الجسور، والتنسيق لحماية وترحيل الخدمات المعترضة ونزع الملكيات لفتح كافة مواقع العمل، ومدة المشروع 24 شهرًا.

وفيما يتعلق بمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث، تم تنفيذ جزء من الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع الخنساء وصولًا إلى تقاطع شارع الجزائر بطول 2.5 كم. ويشمل العمل تنفيذ 4 جسور خرسانية, وجارٍ العمل حاليًّا على تنفيذها؛ حيث تبلغ مدة المشروع 24 شهرًا.

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كما تم تنفيذ جزء من الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع شارع الجزائر وصولًا إلى الربط مع تقاطع التنعيم بطول 3.5 كم. ويشمل العمل تنفيذ جسر خرساني وأعمال قطع صخري بحجم 4 ملايين متر مكعب، وجارٍ العمل حاليًّا من قبل المقاول، ومدة المشروع 24 شهرًا.

وفي المقابل، تم تنفيذ الطريق من تقاطع المسخوطة إلى تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة العزيزية. ويشمل العمل تنفيذ 4 جسور خرسانية وقطع صخري بحجم 7 ملايين متر مكعب. وتم تسليم الموقع إلى المقاول أواخر العام الماضي، وتم الانتهاء من الأعمال التحضيرية، وبدأ العمل بحفريات قواعد الجسور وأعمال القطع الصخري، ومدة المشروع 24 شهرًا.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة تعمل جاهدة على الانتهاء من مشاريع الطرق الدائرية في مكة المكرمة، خاصةً أنها تسهم في انسيابية الحركة المرورية، خصوصًا في موسمي الحج والعمرة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض المشروعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ليتسنى إنهاؤها وفق الجداول الزمنية المحددة لها.