ضبط 4 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر داخل محل بحي الفوطة

تمكنت الجمارك السعودية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- من ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر، بجانب كميات من مستحضرات التجميل المخالفة.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الجمارك: «بمشاركة كل من شرطة وأمانة منطقة الرياض، وهيئة الزكاة والدخل واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة؛ قامت الجمارك السعودية بضبط أكثر من 4 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر، وعدد من مستحضرات التجميل المخالفة، في محل تجاري بحي الفوطة».

وأكدت الجمارك أنه أحيل الموضوع إلى جهة الاختصاص.

يشار إلى أن الجمارك السعودية تعمل على مواكبة النمو المستمر للتجارة الإلكترونية وانتشارها المضطرد، وتعدد قنواتها ومصادرها، واختلاف سبل التواصل مع العملاء حول العالم، كما تقدم الجمارك خدمات جمركية متميزة، سعيًا إلى تحقيق رضا عملائها في هذا المجال؛ وذلك بما يتلاءم مع تنامي حجم التجارة الإلكترونية.

وقد هيَّأت الجمارك جميع السُبل لتذليل المعوقات التي قد تواجه عملاءها؛ وذلك للإسهام في وصول السلع بأسرع وقت ممكن وفقًا لمبادراتها نحو تيسير التجارة، وتماشيًا مع متطلبات الرقابة الجمركية باستخدام أحدث التقنيات الأمنية التي تُساعد على سرعة ومرونة الفسح؛ وذلك في مختلف منافذها البرية والبحرية والجوية وعلى مدار ٢٤ ساعة.