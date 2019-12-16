القبض على أحد العابثين بمركبات العاصمة المقدسة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، من تحديد هوية أحد المتورطين في تكسير بعض المركبات في العاصمة المقدسة والعبث بها.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إنهُ بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال تعرض عدد من المركبات بالعاصمة المقدسة للتكسير والعبث؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية لهذه الاعتداءات، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال على مرتكبيها؛ عن تحديد هوية أحد المتورطين فيها، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد متحدث شرطة مكة أن الجهات الأمنية تعمل للقبض على بقية المتورطين في تلك الاعتداءات.