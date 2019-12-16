نيابةً عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى ختام بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم الأحد، حفل ختام بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الرابعة التي انطلقت فعالياتها الخميس الماضي في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتوج أمير الرياض مربط السيد بذهبية بطولة الأفحل بفوز الحصان «أيدن سي»، ومربط المخلديات بفضية البطولة بفوز «إكواتور»، وإسطبلات الخالدية بالبرونز بفوز الحصان «رازي الخالدية».

بعد ذلك، كرم أمير الرياض الشركات الراعية والرعاة الإعلاميين وحكام البطولة، وأعرب عن تشرفه برعاية البطولة نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، وحضوره البطولة في مركز الملك عبدالعزيز الذي خدم وسيخدم الخيل العربية في المملكة.

وقدم أمير الرياض الشكر لوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وجميع القائمين على المركز، حاثًّا على تطوير هذه البطولة الغالية والحفاظ عليها وجعلها تتفوق على مستوى العالم.

من جهته، رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لبطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية الرابعة لجمال الخيل العربية الأصيلة، مرحبًا بحضور أمير منطقة الرياض، عادًّا حضوره امتدادًا لما توليه القيادة من عنايه واهتمام بالخيل العربية الأصيلة.

وأشار إلى أن المركز هو الجهة الرسمية المختصة بتسجيل الخيل العربية بالمملكة، ويضم سلالات الخيل التي تتميز بالسرعة والقوة والجمال، وسلالات أخرى لخيل عربية قديمة ترجع إلى الأنساب المعروفة بالجزيرة العربية.

وبيَّن أن عدد الخيل المسجلة في المركز 34 ألف رأس من الخيل العربية، وعدد ملاكها 9 آلاف مالك، فيما يبلغ عدد المواليد المسجلة لعام 2019م 3116 مولودًا. وبذلك تكون المملكة هي الأولى عالميًّا في تسجيل المواليد بالعام الماضي، مهنئًا الفائزين بالبطولة.

وكانت البطولات النهائية قد انطلقت من وقت مبكر، وحقق المهر «هلال الخالدية» لإسطبلات الخالدية ذهب بطولة الأمهار عمر سنتين و3 سنوات. ونال الفضة «دي رواج» لراشد المري، والبرونز «نبيل السكب» لعبدالعزيز البرغش.

وتوَّج مدير جمعية الإمارات للخيول العربية محمد الحربي الفائزين ببطولة الأمهار عمر سنتين و3 سنوات.

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وحقق ذهب بطولة الأمهار عمر سنة «لوسيانو» لمربط المعود. ونال الفضة «رنوير دي مار» لمربط الدانات من الكويت، وحصد البرونز «صادح الخالدية» لمربط المجد.

وتوج وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للخدمات المشتركة علي أحمد عسيري، الفائزين ببطولة الأمهار عمر السنة.

وفي بطولة المهرات عمر سنتين و3 سنوات، أحرزت الذهب المهرة «آنا إم سي» لمربط الخشاب من الكويت. ونالت الفضة «ضحى السكب» لمربط المزروعي من الإمارات، والبرونز «إنكارينا» لصالح الوابل.

وتوج الأمير سعود بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز الفائزين ببطولة المهرات عمر سنتين و3 سنوات.

وفي بطولة المهرات عمر السنة حققت إسطبلات الخالدية الذهب بالمهرة «عروب الخالدية»، والفضة بالمهرة «هلالة الخالدية»، ونالت البرونز المهرة «سنقرايا» لمربط الدهامية.

كما أقيمت 4 بطولات خاصة بالخيل السعودية الأصل والمنشأ، وحققت فيها ذهب المهرات المهرة «ديما العوجاء» لمربط العوجاء، ونالت الفضة «شمس أبو نصية»، والبرونز «لمى أبو نصية» وكلتاهما لمربط أبو نصية.

وفي بطولة الأفراس، حققت الذهب «بدوية الثالثة» لمربط الدرعية، وحصلت على الفضة «الماجدة» لمربط العارض، ونالت البرونز «الدرعية الثانية» لمربط الوصيل.

وحقق ذهب بطولة الأمهار «بسلم عذبة» للأمير أحمد بن عبدالعزيز، ونال الفضة «كاتب الجنادرية» لمربط المسرة، والبرونز «عز العارض» لماجد بن غشيان.

وفي بطولة الأفحل حصل على الذهب الحصان «خريصان عذبة» للأمير أحمد بن عبدالعزيز، ونال الفضة «ليث ديراب» لماجد الغشيان، والبرونز «فهد عذبة» للأمير أحمد بن عبدالعزيز.