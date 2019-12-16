بالفيديو.. وزراء المالية والاقتصاد والاتصالات والنقل لمنسوبي الإسكان «بيّض الله وجوهكم.. أسعدتم الأسر»

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو يظهر فيه وزير المالية برفقة وزراء الاقتصاد والتخطيط، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات وهم يُطلعون على الإنجاز المتقدم لوزارة الإسكان في خدمة الأسر السعودية وتجاوزها لمستهدفاتها بتوفير الخيارات المتنوعة في جميع المناطق، مبدين إشادتهم بما تحقق من نتائج ايجابية انعكس أثرها على المواطنين.

وفي التفاصيل، قام معالي وزير المالية محمد الجدعان بزيارة لجناح وزارة الإسكان في المعرض المصاحب لملتقى الميزانية 2020 المختتم مؤخرًا، مصطحبًا معه نظراءه؛ وزير الاقتصاد محمد التويجري، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، إضافة لوزير النقل صالح الجاسر؛ حيث وجه الجدعان سؤالًا مباشر للموظف الإسكان قائلًا: «وش أخبار الإسكان وكم عدد الأسر التي سكنت منازلها خلال العام 2019«.

وأجاب موظف الإسكان عن سؤال وزير المالية، أن الأرقام التي حققتها الوزارة تتحدث عن نفسها، مبينًا أنها أعلنت عن استهدافها للعام الحالي خدمة 200 ألف أسرة؛ لكنها استطاعت تخطي تلك الأرقام ونجحت في خدمة 300 ألف أسرة بينها 106 آلاف أسرة سكنت منازلها فعلًا خلال هذا العام.

هذه الأرقام أسعدت وفاجأت الوزراء الأربعة، مشيدين بالجهود المبذولة من فريق عمل وزارة الإسكان، فيما ذكر وزير المالية: «بيّض الله وجوهكم.. 100 ألف مواطن أصبحوا أكثر سعادة بعد امتلاكهم منازل أكثر كفاءة بأقل تكلفة وعزل أكبر للحرارة، وبالتالي الدورة مكتملة بجميع عناصرها«.

الجدير ذكره أن وزارة الإسكان قد أعلنت عن خدمة 300 ألف أسرة بينها 106 آلاف أسرة سكنت منازلها، إضافةً إلى تقديم دعم للقروض العقارية لـ 165 ألف أسرة، وتسليم 90 ألف مواطن أرضًا مجانية وتسليم 14 ألف أسرة مساكن بنظام الانتفاع، كما أعلنت عن مستهدفاتها للعام المقبل عبر خدمة 300 ألف أسرة، وذلك بعد الدعم الذي تلقاه الوزارة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده عبر برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030-.