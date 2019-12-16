السعودية اليوم / مقتل 15 شخصًا في هجوم لتنظيم "بوكوحرام " الإرهابي شمال شرق نيجيريا



أبوجا 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

قُتل 15 شخصًا في هجوم شنه تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي على قرية ماموري شمال شرقي نيجيريا.

وأفاد مسؤول عسكري أن عناصر من التنظيم اقتحموا قرية ماموري، على متن سيارات بيك آب مثبت عليها أسلحة رشاشة، حيث أطلقوا النار على السكان، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا بينهم شرطي، ولفت المسؤول النظر إلى إصابة العديد من الأشخاص.

و أودت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" منذ عام 2009 م بحياة الآلاف وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا، كما بدأ التنظيم منذ عام 2015 م في شن هجمات بالدول المجاورة لنيجيريا، مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

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