السعودية اليوم / اعتقال 62 شخصًا في غانا بتهمة التعدين غير المشروع



أكرا 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

اعتقلت مصالح الشرطة الغانية 62 شخصًا، للاشتباه بقيامهم بأعمال تعدين غير مشروعة ببلدة كينياسي غرب البلاد.

وأفاد مصدر أمني أن قوات الشرطة داهموا الأشخاص الموقوفين، وأن المشتبه بهم، سيعرضون على الجهات القضائية المختصة يوم غد.

وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الشكاوى قدمتها مؤسسة (نيومونت غولدكورب) الدولية للتنقيب عن الذهب، بخصوص أشخاص يقومون بأعمال تعدين غير شرعية، ويتوغلون في مناطق حصرية للشركة في كينياسي.

و تشن غانا حربًا على التعدين غير المشروع الذي يسبب تلوثًا للأنهار والمسطحات المائية الرئيسية في المناطق الغنية بالمعادن.

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