السعودية | شاهد .. ضبط “آلاف” علب السجائر مجهولة المصدر بالرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد .. ضبط “آلاف” علب السجائر مجهولة المصدر بالرياض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض
تمكنت الجمارك السعودية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والرقابية، من ضبط أكثر من 4 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر ومستحضرات تجميل مخالفة في محل تجاري بحي الفوطة بالرياض.
وأوضحت الجمارك أنها كانت تلقت بلاغاً حول وجود مشتقات تبغ مخزنة، فقامت الجمارك بمشاركة شرطة وأمانة منطقة الرياض ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الصحة وهيئة الزكاة والدخل واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بضبط مستودع غير مرخص يُستخدم لتخزين وتعبئة التبغ والعطور المقلدة.
وأبانت أنه ضُبط في المستودع مبالغ مالية، وأحيل المخالفون لجهة الاختصاص.
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