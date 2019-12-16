شكرا لقرائتكم خبر عن 319 عمود «فايبر جلاس» للحماية من الصعق الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن استبدال 319 عمود إنارة حديديا بفايبر جلاس، وذلك تنفيذا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، لتوفير سبل الحماية والأمان من مخاطر الصعق الكهربائي.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، أن أمين الشرقية م. فهد الجبير، وجه في وقت سابق باستبدال أعمدة الإنارة الحديدية في عدد من الأماكن التي تشهد إقبالا كبيرا من الزوار بأعمدة إنارة من نوع فايبر جلاس، بهدف توفير سبل الحماية والأمان من مخاطر الصعق الكهربائي في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات، لافتا إلى أنه تم تنفيذ الاستبدال على ثلاث مراحل والتي شملت استبدال 271 عمودا حديديا بفايبر جلاس، وتضمن الاستبدال أعمدة الإنارة بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للكهرباء والإنارة التابعة لوكالة التعمير والمشاريع قامت بتنفيذ الاستبدال، حيث شملت المرحلة الأولى استبدال 139 عمود إنارة في المسطحات الخضراء وساحات الألعاب، وتضمنت المرحلة الثانية استبدال 132 عمود إنارة في مواقف السيارات، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن استبدال 333 عمود إنارة تجميلية في كورنيش الدمام، وكذلك تم تنفيذ أعمدة إنارة جديدة في حديقة السلسبيل في حي الفردوس من الفايبر جلاس حيث تم تركيب عدد 48 عمود فايبر جلاس.