شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يبحث الموضوعات المشتركة مع القنصل الأمريكي بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة أمس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهنن.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين.