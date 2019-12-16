شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يبحث الموضوعات المشتركة مع القنصل الأمريكي بالظهران والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين.
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