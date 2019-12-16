شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مرشحين بالقطيف في نهائيات «إبداع 2020» والان نبدء بالتفاصيل

رشحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالرياض سبعة مشاريع علمية لمعرض التصفية النهائية على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية بالمملكة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الخامس «إبداع 2020».

جاء ذلك ضمن قائمة المشاريع المرشحة، التي ضمت 150 مشروعاً علمياً من بين 301 من المشاريع المتأهلة على مستوى المملكة، التي أعلن عنها إثر التحاق المرشحين بالمعارض المركزية، والورش التدريبية المصاحبة لها، والتي أقيمت فعالياتها في مدن الرياض وجدة والخبر.

ويقام معرض التصفية النهائية لـ«إبداع 2020» خلال الفترة من يوم الأربعاء 18/‏ 6/‏ 1441هـ إلى يوم السبت 21/‏ 6/‏ 1441هـ بالرياض.

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وقدم مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم العليط جزيل التهنئة والتبريكات للمشاريع المتأهلة، داعياً لهم بالتوفيق والنجاح في معرض التصفية النهائية لـ «إبداع 2020».

وأكد العليط أن ترشيح هذه المشاريع جاء نتيجة جهود حثيثة بذلت على مستوى مدارس القطاع، مقدماً شكره وتقديره إلى وحدتي برامج الموهوبين والموهوبات بمكتب التعليم بمحافظة القطيف، وإلى المشرف التربوي علي الغامدي، والمشرفتين التربويتين منيرة بوذراع، ورحاب آل سيف، وإلى معلمي ومعلمات «موهبة» بمدارس قطاع القطيف.

وتضمنت أسماء المرشحين للتصفية النهائية لـ«إبداع 2020» من مدارس قطاع القطيف: جمانة الحواج المدرسة الثانوية الثالثة بتاروت مجال الطاقة الكيميائية، وزهراء الصادق المدرسة الثانوية الثانية بصفوى مجال علم الحيوان، وزهراء الخميس المدرسة الثانوية الثامنة بالقطيف مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، وفاطمة الحواج المدرسة الثانوية الثالثة بتاروت مجال علم المواد، ومجد المضري المدرسة الثانوية الثانية بالجش مجال نظم المعلومات، ومحمد الشبيب ـ مدرسة الجش الثانوية بالجش مجال علوم النبات، ونور الخباز المدرسة الثانوية الرابعة القطيف مجال الهندسة البيئية.