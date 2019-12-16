شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: المملكة شهدت تقدما تقنيا متسارعا والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن المملكة شهدت تقدما تقنيا متسارعا، وتطورا في نوعية الخدمات المقدمة، مبينا أن ذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به قطاعات الدولة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله-.جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، بنائب الرئيس التنفيذي للقطاعات بشركة «علم» د. ناصر المشاري، وعدد من منسوبي الشركة.

وأوضح سموه أن الأنظمة التقنية وأتمتة الإجراءات في الجهات الحكومية ستسهم في الحفاظ على الموارد، ورفع كفاءة الأداء، وتمكين منسوبي الجهات الحكومية من التطوير والتحسين.

واستمع سموه لشرحٍ موجز عن خدمات وأنظمة الشركة، مشيرا إلى تطور تطبيقات التقنية وتوسعها وابتكار منتجات تستخدم الذكاء الاصطناعي مما يحتم العمل على رفع مستوى أمن المعلومات وتعزيز قدرات العاملين في ذلك، متمنيا سموه لشركة «علم» ومنسوبيها التوفيق.

واطلع سموه على نبذة عن نظام إدارة الموارد المؤسسية، والذي يشمل نظام إدارة الموارد البشرية، والمشتريات وغيرها من الأنظمة، والتي انتهت من مرحلة الاختبار التجريبي تمهيدا لإطلاقها.

من جهته أوضح نائب الرئيس للقطاعات بشركة علم د. ناصر المشاري، أن شركة علم تعمل وفق إستراتيجية لتمكين الجهات الحكومية، وشركاء الشركة للاستفادة المثلى من التقنية في تقديم الخدمات، ودعم الابتكار.