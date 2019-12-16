أمير الشرقية: المملكة شهدت تقدما تقنيا متسارعا

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وأوضح سموه أن الأنظمة التقنية وأتمتة الإجراءات في الجهات الحكومية ستسهم في الحفاظ على الموارد، ورفع كفاءة الأداء، وتمكين منسوبي الجهات الحكومية من التطوير والتحسين.
واستمع سموه لشرحٍ موجز عن خدمات وأنظمة الشركة، مشيرا إلى تطور تطبيقات التقنية وتوسعها وابتكار منتجات تستخدم الذكاء الاصطناعي مما يحتم العمل على رفع مستوى أمن المعلومات وتعزيز قدرات العاملين في ذلك، متمنيا سموه لشركة «علم» ومنسوبيها التوفيق.
واطلع سموه على نبذة عن نظام إدارة الموارد المؤسسية، والذي يشمل نظام إدارة الموارد البشرية، والمشتريات وغيرها من الأنظمة، والتي انتهت من مرحلة الاختبار التجريبي تمهيدا لإطلاقها.
من جهته أوضح نائب الرئيس للقطاعات بشركة علم د. ناصر المشاري، أن شركة علم تعمل وفق إستراتيجية لتمكين الجهات الحكومية، وشركاء الشركة للاستفادة المثلى من التقنية في تقديم الخدمات، ودعم الابتكار.
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