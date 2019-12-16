شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الرابعة.. اعتماد «CAP» لمختبرات الملك فهد الجامعي والان نبدء بالتفاصيل
وذكر مدير الجامعة المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر د. عبدالله الربيش أن الإنجاز يكسبنا غاية الفخر ونحن اليوم نتمكن من وضع مختبراتنا كمركز رائد في ضمان جودة المختبرات في المنطقة، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لأخصائيي الرعاية الصحية ونظام المستشفى ككل، وتعتبر هذه هي الطريقة التي نرفع بها مستوى الرعاية ونحسن مفهوم نظام الرعاية الصحية الشامل الذي هو صميم رؤية المستشفى في رعاية شاملة تتمحور حول المريض، متجذرة في الطب القائم على الأدلة ونؤكد التزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات المختبرية ذات الجودة العالية.
وأضاف: إن جامعي الخبر يعد واحدا من 8 آلاف منشأة صحية معتمدة في هذا المجال على مستوى العالم، وتعترف الحكومة الفيدرالية الأمريكية ببرنامج اعتماد «CAP» الذي بدأ في أوائل الستينيات، على أنه عادل أو أكثر صرامة من برامج التفتيش الخاصة بالحكومة وتعتبر كلية علماء الأمراض الأمريكية «CAP» من أكبر المنظمات العالمية المعتمدة في علم الأمراض من قبل مجلس الإدارة للاعتماد المختبري.
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