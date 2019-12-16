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دورة تدريبية في نظام الإجراءات الجزائية بالإمارة

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بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في إمارة المنطقة الشرقية، نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير مؤخرا دورة تدريبية في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن خطط الإدارة في تطوير قدرات ومهارات منسوبي الإمارة.

وتناولت الدورة جوانب تطبيق نظام الإجراءات الجزائية، وإجراءات الضبط الجنائي، والتحقيق، وتنفيذ العقوبات، وصولا إلى تحقيق العدالة، وتناولت الدورة التعديلات التي طرأت على النظام، واختصاصات أجهزة الدولة في تطبيق النظام، وحضر الدورة منسوبو الإدارات الحقوقية في الإمارة وعدد من منسوبي المحافظات.

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