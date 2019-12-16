شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية في نظام الإجراءات الجزائية بالإمارة والان نبدء بالتفاصيل
وتناولت الدورة جوانب تطبيق نظام الإجراءات الجزائية، وإجراءات الضبط الجنائي، والتحقيق، وتنفيذ العقوبات، وصولا إلى تحقيق العدالة، وتناولت الدورة التعديلات التي طرأت على النظام، واختصاصات أجهزة الدولة في تطبيق النظام، وحضر الدورة منسوبو الإدارات الحقوقية في الإمارة وعدد من منسوبي المحافظات.
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