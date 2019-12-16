شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل نصية ترفع نسب الانضباط بمدارس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

رفعت مدارس المنطقة الشرقية نسب الانضباط المدرسي فيها إلى نسبة عالية مقارنة بالأعوام الماضية.

وفعلت لجنة الانضباط المدرسي برئاسة مساعد المدير العام للشئون التعليمية د. سامي العتيبي توصيات اجتماعاتها لحث أولياء الأمور عبر الرسائل النصية الموحدة ورفع تقرير يومي من مكاتب التعليم إلى اللجنة يتضمن مستوى الحضور من كل مدرسة وخطط اليوم الدراسي.

وكثف مشرفو ومشرفات المكاتب زياراتهم للمدارس للاطلاع على سير العمل من الميدان التربوي سواء لمدارس البنين أو البنات، وبدأت المدارس في تفعيل التوعية الشاملة للطلاب والطالبات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ومنسقي ومنسقات الإعلام.

فيما أكدت عدة مدارس أنها بدأت في إجراء بعض الاختبارات وقدمت برامج إثرائية متنوعة ومراجعات نهائية للحد من الغياب خلال اليوم الدراسي.

وكشفت إحصائيات حديثة أن العام الحالي حقق أعلى مستوى من الانضباط مقارنة بالأعوام أو الفصول الدراسية السابقة .