شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض محاور تحسين المشهد الحضري بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

ترأس أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير صباح أمس الاجتماع الأول للجنة المرصد الحضري لمبادرة حوكمة مبادرة مخطط الحوكمة للتشوه البصري، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، ووكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، ووكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد شويل، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، وعدد من قيادات الأمانة ورؤساء البلديات التابعة.

واستعرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا خلال الاجتماع مخطط حوكمة التشوه البصري، ومحاور تحسين المشهد الحضري ومبادئ التحسين، ولجان المبادرة ورؤساءها، بشكل تفصيلي، ونوقش في الاجتماع عدد من الملاحظات وطرح المزيد من الأفكار والمقترحات من قبل رؤساء البلديات لأمين المنطقة الشرقية.

ويهدف الاجتماع إلى رفع جودة العمل البلدي بتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية، بعمل دؤوب من كافة الكوادر البشرية في البلديات التابعة.