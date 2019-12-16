شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض محاور تحسين المشهد الحضري بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا خلال الاجتماع مخطط حوكمة التشوه البصري، ومحاور تحسين المشهد الحضري ومبادئ التحسين، ولجان المبادرة ورؤساءها، بشكل تفصيلي، ونوقش في الاجتماع عدد من الملاحظات وطرح المزيد من الأفكار والمقترحات من قبل رؤساء البلديات لأمين المنطقة الشرقية.
ويهدف الاجتماع إلى رفع جودة العمل البلدي بتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية، بعمل دؤوب من كافة الكوادر البشرية في البلديات التابعة.
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