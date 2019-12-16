شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 33 منشأة ورصد 39 محلا مخالفا بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية الخبر 33 منشأة خلال الشهر المنصرم بوسط الخبر، فيما رصدت 39 محلا مخالفا، وأنذرت 250 أخرى.

من جهته، قال رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي إن البلدية الفرعية بوسط الخبر تمكنت من تنفيذ 485 زيارة ميدانية على المحلات والأماكن العامة بالمحافظة، وذلك انطلاقًا من حرص البلدية على رفع مستوى الصحة والسلامة العامة، ما دعا البلدية إلى تكثيف الحملات وفق برنامج عمل معين ليشمل جميع المحلات العاملة؛ للتأكد من استيفائها العديد من الاشتراطات والمعايير.

وأضاف الزايدي، إن الحملات الرقابية شملت مطاعم ومقاهي ومنشآت بيع المواد الغذائية ومنشآت أخرى، وتم خلالها رصد الملاحظات، مشيرا إلى أن المخالفات تنوعت بين انتهاء صلاحية التراخيص ووجود بعض الملاحظات التي استدعت تطبيق لائحة الغرامات، وأن برامج الجولات الميدانية مستمرة، وسيتم التأكد من سلامة جميع المنشآت التي تخضع لرقابة البلدية وتعقب الأماكن المخالفة، وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وفق نظام ولائحة المخالفات والجزاءات البلدية، لافتا إلى أن ذلك يأتي حرصا على سلامة المستفيدين، وإيمانا من البلدية بشراكتهم للتميز في تقديم الخدمات البلدية.

وأضاف الزايدي: إن بلدية الخبر تحرص على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، التي تمنع التصرفات المخالفة، وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين، من خلال تكثيف الجولات الميدانية، لافتا إلى أن ذلك يأتي حرصا على سلامة المستفيدين.