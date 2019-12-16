شكرا لقرائتكم خبر عن «وعكة» صحية تعطل عيادة أسنان صفوى العام والان نبدء بالتفاصيل
وعلمت ”الخليج 365” أن التوقف بعيادة الأسنان العادية التي تستقبل المستفيدين، فيما لم يتوقف العمل بالتخصصية، علما بأن العيادة المتعطلة يتحول وضعها بعد الظهر إلى عيادة لتنظيف الأسنان ما يجعلها تعمل بحسب المعتاد لأن طاقمها مختلف عن الفترة الصباحية.
من جانبه، أكد مدير المستشفى فالح الدوسري أن عيادة الأسنان توقفت بسبب ظرف طارئ، وهو مرض إحدى كوادر التمريض، لافتا إلى تحويل 3 مواعيد وجدولتها بأقرب موعد بما يناسب المرضى أنفسهم. مؤكدا أن العيادة ستعمل كما كانت بعد عودة الممرضة، وإن حدث أمر طارئ، فلدينا خيارات عدة لتشغيل العيادة مجددا وعدم تعطيلها مرة أخرى.
جدير بالذكر أن عيادات الأسنان بالمستشفى تعطلت عدة مرات؛ جراء تلوث بكتيري للماء في السابق، وبقي شلل العيادات لأكثر من 6 أشهر، ليعاود العمل بها قبل أكثر من شهر بعد التأكد من صلاحيتها من قبل المسؤولين، ولفت مدير المستشفى لـ«اليوم» حينها إلى تحديث الأجهزة وكراسي الأسنان.
كانت هذه تفاصيل خبر «وعكة» صحية تعطل عيادة أسنان صفوى العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.