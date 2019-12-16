شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيوائية لمديرية نهم والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية، أول أمس، مواد إيوائية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء شملت 20 خيمة استفاد منها 120 فردًا في المديرية. يأتي ذلك في إطار مشروع الحقيبة الشتوية الذي ينفذه المركز للتخفيف من معاناة المحتاجين من أبناء الشعب اليمني خلال فصل الشتاء.

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