شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التعاون المشترك مع جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع مستشاري رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بيجاني تشوك وبول ماشاتيلي علاقات التعاون بين البلدين. وجرى خلال الاستقبال في مكتب سموه بالوزارة أمس، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في العديد من المجالات. حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.

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