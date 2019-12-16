شكرا لقرائتكم خبر عن وفد دولي يطلع على تجهيزات حاسب «أم القرى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أمس (الأحد) وفد الاعتماد الأمريكي الدولي (ABET)، لتجديد اعتماد برنامج علوم الحاسب الآلي بكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

ورأس الوفد الذي تستمر زياراته الميدانية لتجهيزات الجامعة الميدانية الداعمة للبحث العلمي والابتكار، البروفيسور كيم تريسي، يرافقه مقيم البرنامج البروفيسور حسني الشريف.

وأكد مدير الجامعة خلال الاجتماع الذي حضره مساعد وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور خالد برقاوي، وعميد كلية الحاسب الآلي ماجد القثامي، وعميد التطوير الجامعي والجودة النوعية الدكتور محمد ثابت، ووكيل عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية للتدريب الدكتور سعيد كبرة، تميز مخرجات كلية الحاسب الآلي المتواكبة مع الثورة التقنية التي يشهدها العالم.

وقال: «إن نتيجة جودة المخرجات الأكاديمية والمعامل الذكية النموذجية والبنية التحتية المساعدة للبحث العلمي والابتكار مكنت طلبة كلية الحاسب الآلي من الفوز في العديد من المحافل»، مشيراً إلى أن الهدف من توفير جميع هذه الإمكانيات ليس فقط الحصول على الاعتماد الأكاديمي، بل الحرص على مبدأ الجودة لكافة مخرجات الجامعة التعليمية والبحثية.