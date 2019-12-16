شكرا لقرائتكم خبر عن بحرة: إزالة 5000 م2 حظائر مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أزالت بلدية محافظة بحرة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية حظائر للمواشي مخالفة للأنظمة بمساحة 5 آلاف متر مربع، للحد من مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري بمحافظة بحرة. وبين رئيس البلدية المهندس رائد بن ناصر الشريف، أن جهود البلدية تأتي حفاظاً على الإصحاح البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي خاصة داخل النطاق العمراني والتجمعات السكنية إلى جانب مكافحة الظواهر السلبية ومنها بيع المواشي بطريق غير نظامية.

وأكّد ضرورة تعاون المواطن والمقيم في المحافظة على البيئة من عناصر التشويه البصري والإسهام إيجاباً في تعزيز دور المجتمع في الحفاظ على النظافة العامة.