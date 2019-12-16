شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: الأمانة تدرب منسوبيها على حماية أمن المعلومات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

عقدت أمانة الطائف ممثلة بإدارة أمن المعلومات بالتعاون مع معهد الإدارة العامة ورشة عمل لتعريف منسوبيها بالأمن السيبراني، بحضور أمينها المهندس محمد بن هميل آل هميل، والوكلاء والمساعدين ومديري العموم ورؤساء البلديات المرتبطة والفرعية.

وتهدف الورشة إلى تعريف العاملين بممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية والحفاظ على المعلومات الحساسة من التغيير أو الإتلاف، وتعمل إدارة أمن المعلومات بأمانة الطائف على اتباع طبقات متعددة للحماية تنتشر في أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو البرامج أو البيانات للحفاظ على سلامتها، وبالتالي إنشاء دفاع فعال من الهجمات الإلكترونية الموجهة.

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وقدم مختصون من معهد الإدارة العامة معلومات عن مبادئ أمان البيانات الأساسية، وأهمية الامتثال لها مثل اختيار كلمات مرور قوية، وضرورة الحذر من المرفقات ذات المصدر المجهول في البريد الإلكتروني، والحرص على عمل النسخ الاحتياطي للبيانات.

وأهاب آل هميل بكافة منسوبي الأمانة تطبيق الإجراءات الأساسية كافة لتأمين المعلومات والحفاظ عليها من الاختراق، والاستفادة من برامج الدفاع السيبراني خاصة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تحرص على توفير خدماتها عبر منصاتها الإلكترونية المتنوعة لخدمة المواطن والمقيم، ولها مشاركة إلكترونية فعالة مع الجهات الحكومية المختلفة ضمن برامج تفعيل الحكومة الإلكترونية.

وبين أن الأمانة تدعم المبادرات الداعمة للتحول الإلكتروني وأتمتة الحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين، وهناك منصات تفاعلية لطرح الأفكار وإشراك المجتمع للإسهام في تحسين الخدمات البلدية المقدمة، ومنصات إلكترونية لاستقبال الشكاوى، ما يتطلب توفير بيئة آمنة لحماية واستمرارية هذه الخدمات، من خلال الالتزام بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.