شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على العابث بمركبات «العاصمة المقدسة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قبضت شرطة مكة المكرمة، على مواطن بالعقد الثالث من العمر، متورط في تحطيم عدد من المركبات بالعاصمة المقدسة.

ووفقاً للمتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال تعرض عدد من المركبات بالعاصمة المقدسة للتكسير والعبث، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية لهذه الاعتداءات، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال على مرتكبيها عن تحديد هوية أحد المتورطين فيها وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتعمل الجهات الأمنية للقبض على بقية المتورطين في تلك الاعتداءات.