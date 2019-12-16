شكرا لقرائتكم خبر عن القويحص يتفقد الخدمات البلدية بعسفان ويفتتح مشروعات تنموية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس (الأحد) الخدمات البلدية بمركز عسفان، وافتتح عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة.

ويأتي ذلك لحاجة أهالي عسفان للخدمات البلدية والاطلاع على سير العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها، وافتتاح المشاريع المنجزة، مثل المبنى الفرعي للبلدية وملعب وساحة المقيطع ومدخل عسفان الغربي وغرفة العمليات والمراقبة وحديقة البرث.

وجال القويحص ميدانياً على حديقة الألعاب المائية بالمقيطع وحديقة الغولاء، مطلعاً على المبادرات المطروحة مثل مبادرة «عين» للمحافظة على الممتلكات العامة، ومبادرة «الحي المثالي»، ومبادرة خدمة وضيافة الحجاج والمعتمرين والزائرين على درب الأنبياء، مستمعاً إلى مطالب المواطنين والوجهاء و مقترحاتهم لتطوير الخدمات وتحسينها وتحقيق تطلعات الأهالي.

واجتمع أمين العاصمة المقدسة خلال زيارته التفقدية بأعضاء المجلس البلدي للاطلاع على عرض مرئي لمنجزات البلدية، مثمناً معاليه جهود البلدية من أجل النهوض بالخدمات والمشاريع في المنطقة، مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.