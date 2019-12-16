شكرا لقرائتكم خبر عن أمراء يواسون الشمراني في شقيقته والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الصائغ (جدة)واسى رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الزميل أحمد الشمراني في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله، وووريت الثرى في مقبرة النسيم بالرياض.
كما تلقى الشمراني العزاء من رئيس نادي الهلال سابقا الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، ورياضيين وإعلاميين توافدوا إلى مقر العزاء لمواساة ذوي الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
يذكر أن اليوم (الإثنين) آخر أيام العزاء في دار الأسرة الكائنة في جدة، حي العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر أمراء يواسون الشمراني في شقيقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.