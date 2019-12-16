شكرا لقرائتكم خبر عن أمراء يواسون الشمراني في شقيقته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الصائغ (جدة)

واسى رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الزميل أحمد الشمراني في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله، وووريت الثرى في مقبرة النسيم بالرياض.

كما تلقى الشمراني العزاء من رئيس نادي الهلال سابقا الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، ورياضيين وإعلاميين توافدوا إلى مقر العزاء لمواساة ذوي الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

يذكر أن اليوم (الإثنين) آخر أيام العزاء في دار الأسرة الكائنة في جدة، حي العدل.