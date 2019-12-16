شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يعزي في وفاة فهد الحارثي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعازيه للدكتور خالد بن فهد الحارثي في وفاة والده الذي انتقل إلى رحمة الله إثر مرض ألمّ به أخيراً.
وسأل الأمير خالد الفيصل، الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أبناءه الصبر والسلوان.
كما واسى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، محمد بن فهد الحارثي في وفاة والده، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
فيما توافد عدد من الأعيان والمسؤولين إلى مقر العزاء الكائن بحي السلامة في جدة، خلف مدرسة المعرفة العالمية، لمواساة أسرة الحارثي، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
والفقيد والد كل من، رجل الأعمال أحمد، رئيس منتدى الإعلام السعودي رئيس تحرير مجلتي «الرجل» و«سيدتي» محمد، مستشارة جامعة الأميرة نورة الدكتورة سعاد، عضو مجلس الشورى الكاتب في صحيفة «الرياض» الدكتور زهير، مديرة التخطيط والبرامج الدكتورة ابتسام، رجل الأعمال المصرفي عبدالرحمن، والأمين العام لتنمية الشباب بإمارة مكة الدكتور خالد. واليوم (الإثنين) ثالث أيام العزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يعزي في وفاة فهد الحارثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.