شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يعزي في وفاة فهد الحارثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعازيه للدكتور خالد بن فهد الحارثي في وفاة والده الذي انتقل إلى رحمة الله إثر مرض ألمّ به أخيراً.

وسأل الأمير خالد الفيصل، الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أبناءه الصبر والسلوان.

Advertisements

كما واسى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، محمد بن فهد الحارثي في وفاة والده، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما توافد عدد من الأعيان والمسؤولين إلى مقر العزاء الكائن بحي السلامة في جدة، خلف مدرسة المعرفة العالمية، لمواساة أسرة الحارثي، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

والفقيد والد كل من، رجل الأعمال أحمد، رئيس منتدى الإعلام السعودي رئيس تحرير مجلتي «الرجل» و«سيدتي» محمد، مستشارة جامعة الأميرة نورة الدكتورة سعاد، عضو مجلس الشورى الكاتب في صحيفة «الرياض» الدكتور زهير، مديرة التخطيط والبرامج الدكتورة ابتسام، رجل الأعمال المصرفي عبدالرحمن، والأمين العام لتنمية الشباب بإمارة مكة الدكتور خالد. واليوم (الإثنين) ثالث أيام العزاء.