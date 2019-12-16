شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عفت تشغل ثاني محطة للطاقة الشمسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) افتتحت جامعة عفت ثاني محطة للطاقة الشمسية، بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على الجامعة الأميرة لولوة الفيصل، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية. ونفذت الجامعة اختبارات خارجية واسعة النطاق لقياس قدرة الألواح الشمسية المصممة للظروف الصحراوية بالتعاون مع شركاء عالميين من ضمنهم المركز الهولندي لأبحاث الطاقة (ECN) تحت المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (TNO). واختبر المشاركون في العملية 60 لوحاً من الألواح الشمسية الصحراوية المثبتة على أسطح أحد المباني في جامعة عفت، ويتم اختبار مواد وتصميم الألواح الشمسية بما يتوافق مع الظروف الصحراوية من ناحية الأشعة فوق البنفسجية ومقاومة الرمال ودرجات الحرارة المرتفعة.

افتتحت جامعة عفت ثاني محطة للطاقة الشمسية، بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على الجامعة الأميرة لولوة الفيصل، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية. ونفذت الجامعة اختبارات خارجية واسعة النطاق لقياس قدرة الألواح الشمسية المصممة للظروف الصحراوية بالتعاون مع شركاء عالميين من ضمنهم المركز الهولندي لأبحاث الطاقة (ECN) تحت المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (TNO). واختبر المشاركون في العملية 60 لوحاً من الألواح الشمسية الصحراوية المثبتة على أسطح أحد المباني في جامعة عفت، ويتم اختبار مواد وتصميم الألواح الشمسية بما يتوافق مع الظروف الصحراوية من ناحية الأشعة فوق البنفسجية ومقاومة الرمال ودرجات الحرارة المرتفعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة عفت تشغل ثاني محطة للطاقة الشمسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.