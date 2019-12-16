عبير بنت عبدالله تطلق جائزة عالمية للسلامة المرورية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أطلقت الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز، والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات، مبادرة عالمية لاختيار أفضل بحث علمي مرتبط بالسلامة المرورية، تحمل اسم «جائزة الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود»، عن والدها الملك عبدالله بن عبدالعزيز طيب الله ثراه.
وتهدف الجائزة لاختيار أفضل الأبحاث العلمية التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة في مجال السلامة المرورية على المستوى العالمي.
وكرمت المنظمة العالمية للوقاية من حوادث الطرقات الأميرة عبير بنت عبدالله؛ بدرع شرفي، نظير جهودها في المجال الاجتماعي والإنساني، إذ تشغل منصب السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية والرئيس الفخري للمنظمة العربية للسلامة المرورية.
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