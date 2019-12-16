شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ الملك حمد بن عيسى وتوكاييف ومارين ويعزي إيسوفو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد، في برقيتين لكل من رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، ورئيسة الوزراء في فنلندا سانا مارين بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في فنلندا.

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وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما، ولحكومتي وشعبي كازاخستان الشقيق، وفنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وعزى ولي العهد، في برقية عزاء ومواساة، رئيس النيجر إيسوفو محمدو إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: «علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية النيجر الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».