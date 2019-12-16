شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ ملك البحرين ورئيس كازاخستان ويعزي رئيس النيجر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لملك البحرين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

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كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقيتي تهنئة لكل من رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، ولرئيسة الوزراء في فنلندا سانا مارين بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في فنلندا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهما، ولحكومتي وشعبي كازاخستان الشقيق وفنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة لرئيس النيجر إيسوفو محمدو، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع النيجر وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب النيجري الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون».