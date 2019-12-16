شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات بـ«الحرجة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ظهران الجنوب) okaz-أزالت بلدية الحرجة التابعة لأمانة منطقة عسير، أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بوادي يعوض، شمال غرب المحافظة، تمثلت في سواتر ترابية على مساحة 1000 م2.
وتمت إزالتها بمشاركة لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
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