إغلاق وإنذار 257 منشأة ومصادرة طني أغذية فاسدة

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط 186 منشأة مخالفة وأنذرت 71 محلاً آخر، خلال الجولات الميدانية التي نفذها مراقبو البلدية خلال الأسبوع الماضي، التي شملت 441 منشأة ما بين صحية ومهنية. وأوضح المتحدث باسم بلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أن البلديات الفرعية بمشاركة صحة البيئة صادرت 2834 كلغم من اللحوم والفواكه والخضراوات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى الأغذية مجهولة المصدر، وأكثر من 56 لترا من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها، كما تمت إزالة 38 بسطة عشوائية مخالفة، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين، الذين تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.

أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط 186 منشأة مخالفة وأنذرت 71 محلاً آخر، خلال الجولات الميدانية التي نفذها مراقبو البلدية خلال الأسبوع الماضي، التي شملت 441 منشأة ما بين صحية ومهنية. وأوضح المتحدث باسم بلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أن البلديات الفرعية بمشاركة صحة البيئة صادرت 2834 كلغم من اللحوم والفواكه والخضراوات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى الأغذية مجهولة المصدر، وأكثر من 56 لترا من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها، كما تمت إزالة 38 بسطة عشوائية مخالفة، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين، الذين تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.

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