شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير: 8 عقود استثمارية لتعزيز الاتصالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) وقعت أمانة عسير 8 عقود استثمارية مع إحدى شركات الاتصالات تعزيزاً للقطاع في المنطقة. وقعت أمانة عسير 8 عقود استثمارية مع إحدى شركات الاتصالات تعزيزاً للقطاع في المنطقة. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه العقود تأتي في إطار سعي الأمانة لتنويع استثماراتها في المنطقة، مشيراً إلى أن إدارة الاستثمار قدمت العديد من الفرص الاستثمارية التي تسهم في تنمية المواقع، إذ تقوم الأمانة باستثمارها وفتح المجال أمام الشركات الوطنية للدخول إلى هذه الاستثمارات بما يعزز العوائد الاقتصادية وإتاحة الفرص للمستثمرين، مؤكداً أن منصة «فرص» الاستثمارية تضم أكثر من 900 فرصة استثمارية في منطقة عسير، لافتاً إلى أن الأمانة لا تدخر جهدا لتوليد الفرص وتوفير العديد من المواقع الاستثمارية التي يمكن أن يؤدي استثمارها إلى نهضة تنموية في المنطقة لتكون داعماً اقتصادياً لتعزيز الاكتفاء الذاتي.



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