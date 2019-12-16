برنامج حساب المواطن : موعد الدفعة 26 لشهر يناير وشروط التسجيل في هذا البرنامج

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع الدفعة 26 من برنامج حساب المواطن، لكي يتم التعرف على موعد إيداع المبالغ المالية في حساب المواطنين الذين استحقوا هذا الدعم، حيث يتم صرف هذا الدعم من أجل مساعدة المواطنين في التغلب على ظروفهم الاقتصادية الصعبة، في الوقت التي تسعى المملكة لتحسين الظروف الاقتصادية، ويقدم هذا الدعم للأسر التي لها دخل متوسط أو منخفض.

موعد إيداع الدفعة 26 من برنامج حساب المواطن

يتم صرف دفعات برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولذلك سيتم اليوم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين ضمن حسابات الدفعة 26 من برنامج حساب المواطن، وتم إطلاق هذا البرنامج في المملكة العربية السعودية بعد قرار الضريبة المضافة، وذلك من أجل تسهيل الحياة على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم والناتجة من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة ضمن الرؤية الاقتصادية لعام 2030.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

يوجد مجموعة من الشروط يجب توافرها في المواطنين المتقدمين على برنامج حساب المواطن، ومن هذه الشروط أن يكون المواطن سعودي الجنسية، وأن يكون من أصحاب الدخل المحدود، وإجمالي أفراد أسرته أكثر من 18 عام، وألا يكون هذا المتقدم قد حصل على الدعم من قبل، ولا يسبق له الدخول إلى السجن أو دور الإيواء، وأن تتوافق بياناته مه الجهة ذات العلاقة.